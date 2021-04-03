موعد نشر رابط الفحص بصرف المنحة القطرية الجديدة 2021 الجديد لتوزيع 100 دولار

موعد رابط الفحص الخاص بصرف المنحة القطرية الجديدة 2021 لتوزيع مساعدات 100 دولار عن شهر 4 - 2021 ، ومع دخول شهر أبريل الحالي بدأ المستفيدين من المنحة القطرية بالترقب عن موعد صرفها ، ولقد قام فريق فلسطين هذه المقالة والتي من خلالها سنجيب عن تساؤلاتكم حول الرابط و الموعد وعدد المستفيدين من المنحة .

ولاقت هذه المقالة التي خصصنها بشأن رابط الفحص الخاص بصرف المنحة القطرية الجديد 2021 لتوزيع 100 دولار ، وحتى صدور هذه المقالة في تاريخ 4-4-2021 لم تصدر اللجنة القطرية برئاسة السفير د. محمد العمادي موعد الصرف وآلية توزيع المساعدات .

وفي الفترة الأخيرة ، حرصت اللجنة القطرية على توزيع المساعدات المالية وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية وذلك حفاظًا على صحة الافراد عند استلام 100 دولار من الإصابة بفيروس كورونا.

ومنذُ أن وزرعت اللجنة القطرية مساعدتها المالية عام 2018 على المستفيدين من المنحة القطرية ، وتحرص فلسطين اليوم على توفير مقالات تتعلق بـ رابط الصرف الخاص بالمنحة القطرية ، كما هو الحال هنا مع ( رابط الفحص المنحة القطرية 100 دولار الجديد شهر أبريل 2021 ).

موعد صرف المنحة القطرية الجديد شهر 4 -2021 :

الأسبوع الماضي، قالت المتحدثة وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، عزيزة الكحلوت إنه حتى الان لم تحدد موعد صرف المنحة القطرية الجديدة عن شهر 4 – 2021 ، كما لم تقرر عن ادخال أسماء مستفيدين جدد ضمن هذه المنحة ، لكن من المقرر ان تعلن اللجنة القطرية عبر موقعها الالكتروني الرسمي موعد صرف المنحة القطرية الجديد مع بداية شهر أبريل . علمًا أن اللجنة تصرف مساعدات 100 دولار مع بداية كل شهر منذ عام 2018 .

وفي 14-2-2021 وزعت اللجنة القطرية 100 دولار على المستفيدين ، في حين ، وأكدت عزيزة الكحلوت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، أن الفئات المستفيدة من المنحة القطرية الـ 100 دولار، هي من استلم أقل من 16 مرة دون النظر لعدد أفراد الأسرة ومن استلم 16 مرة ولديه عدد 3 أفراد غير متزوجين.

هذه الدفعة الجديدة قد تلجأ وزارة الشؤون الاجتماعية إلى نفس الإجراءات والشروط السابقة ، دون إضافة أي أسماء ، وهو متروك لهم، لحين إصدار بيان أو تصريح حول ذلك.

رابط الفحص المنحة القطرية 100 دولار شهر 4-2021

ولمعرفة ذلك ( هنا )