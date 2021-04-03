لماذا نبدأ بتناول التمور عند الافطار في رمضان؟

فوائد تناول التمر في رمضان 2021، يقترب موعد حلول شهر رمضان المبارك 2021، بأجواء ايمانية و طقوس يتميز بها عن باقي شهور السنة، و يعتبر التمر من العناصر الرئيسة المهمة التي تتواجد على موائد الصائمين عند الافطار، لما له من فوائد صحية للجسم. وكالة فلسطين اليوم الاخبارية توضح لكم في هذه السطور سبب حضور التمور على موائد رمضان و فوائد تناوله بداية وجبة الافطار.

فوائد تناول التمر بداية الافطار في رمضان 2021

خلال شهر رمضان ولحظة غروب الشمس يحين وقت الإفطار ونبدأ بتناول التمر وشرب المياه. وعلى ما يبدو فإن هذه العادة هي أكثر من مجرد تقليد، وأن التمر فعال للغاية في استعادة طاقة الجسم بعد صيام يوم طويل. وتناول التمر قبل الإفطار يعطينا الإحساس بالشبع، مما يساعد على تجنب الإفراط في تناول الطعام لاحتواء هذه الفاكهة على الفيتامينات والمعادن الذي يحتاجها الجسم.

يُعدّ التمر مصدراً جيّداً للبوتاسيوم بحيث تحتوي الحصّة الواحدة منه على 14% من حاجة الجسم اليومية. والبوتاسيوم معروف أيضاً بفوائده الكثيرة للجسم، فهو يعمل على تقوية العضلات، وتنظيم ضغط الدم وضربات القلب. كما أنه يقلل من خطر الإصابة من السكتات الدماغية. والتمر يسهل عملية هضم الطعام مما يجعله مصدراً سريعاً للطاقة، ويساعد مستويات الغلوكوز في الجسم من العودة إلى طبيعتها بسرعة فائقة.

يحتوي التمر على النياسين الذي يساعد على تحليل الطعام لتحويله إلى طاقة، بالإضافة إلى احتوائه على فيتامين B6 الذي يساعد على نمو الشعر والأظافر، وفيتامين A الذي يحمي الجلد والعيون والأغشية المخاطيّة في الجسم. ومن جهةٍ أخرى فإنّ تناول التمر يزوّد الجسم بعنصر الحديد، الذي يساعد على إنتاج خلايا الدم الحمراء ويحثها على نقل الأوكسجين في الجسم. ومن المعروف بأن التمر خال من الكوليسترول ولا يزيد من مستوى السكر في الدم.

كيف نعمل على دمج التمر في حميتنا الرمضانية

من المستحسن البدء في تناول ما بين ثلاثة إلى سبعة تمور خلال الإفطار، مع كوب من الماء لأنها تزود الجسم بما يكفي من السكر وتساعد على استعادة مستويات السكر في الدم وإعادتها إلى وضعها الطبيعي لتجنب الصداع والدوار اللذين غالباً ما يعاني منهما أغلبية الصائمين.