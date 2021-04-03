الصحة بغزة: 744 اصابة بفيروس كورونا في الدورة الاولى اليوم السبت

اصدرت وزارة الصحة في قطاع غزة ظهر اليوم السبت 3 ابريل 2021 تفاصيل الحالة الوبائية في القطاع، و عدد اصابات كورونا خلال الدورة الاولى من صباح اليوم.

و أوضح د. معتصم صلاح رئيس متابعة العزل المنزلي في قطاع غزة انه تم سجيل 744 إصابة في الدورة الأولى ليوم السبت، مشيرا الى أن سبة الإصابة 42% من مجمل العينات المفحوصة.

و بحسب صلاح، فقد سجلت محافظة خانيونس 400 إصابة (53%) من إصابات اليوم.

و لفت د. صلاح الى انه تم تسجيل 8 حالات وفاة أمس الجمعة، منهم حالتين أعمارهم في الخمسينات، مضيفا أن عدد الحالات الخطيرة ارتفع ليصل إلى 148 حالة، اما الحالات التي تحتاج رعاية طبية فبلغت 233 حالة.

كما اوضح رئيس متابعة العزل المنزلي أن 27 مصاباً بالفيروس تم نقلهم من منازلهم إلى المستشفيات الليلة بسبب تدهور حالتهم الصحية.

و اعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم 3/4/2021 ، عن تسجيل 8 حالات وفاة ليرفع الوفيات منذ بداية فيروس كورونا لـ 628، وتسجيل "953" إصابة بفيروس كورونا بعد اجراء 3133 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وبينت الصحة خلال التقرير الوبائي اليومي ان اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 233 حالة.

، في حين بلغ اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 148 حالة.

واوضحت اجمالي تراكمي للمصابين 68807 اصابة ، واجمالي الحالات النشطة 10380 حالة ، واجمالي المتعافين 57799 حالة .

وبشأن التطعيمات :

-اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 81600 جرعة

-اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 23990 شخص