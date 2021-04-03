"كورونا فلسطين".. تسجيل 24 وفاة و1651 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، تسجيل 24 حالة وفاة و1651 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، أنها سجلت1665 حالة تعافٍ من الفيروس بعد فحص 5582 عينة في الضفة والقدس وغزة.

وبيّنت الكيلة، أن الإصابات وزعت على النحو التالي: القدس: 62، الضفة الغربية: 636، قطاع غزة: 953.

فيما أربعة وفيات في القدس، و12 بالضفة الغربية، وثمانية في قطاع غزة، كما رصدت 180 حالة تعافي في القدس، و1245 في الضفة، و240 في غزة.

أما عن التطعيم، قالت الوزيرة، إن التطعيم ضد الفيروس بلغ في الضفة 65366، وفي 24838 في غزة.

وبلغت اعداد المرضى في وحدة العناية المركزة 200 حالة، و63 مريض على اجهزة التنفس.

أما عن اختبارات PCR في اخر 24 ساعة، فبلغت 5582 فحص مخبري، وفق الكيلة.