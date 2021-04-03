تعرف على نقيب واعضاء نقابة الصحفيين المصريين الجديدة



نشرت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين المصريين اسم نقيب واعضاء نقابة الصحفيين المصريين الجديدة 2021.

وأوضحت اللجنة أن ضياء رشوان فاز بمقعد النقيب لولاية ثانية بحصوله على 1965 صوتا من الصحفيين المصريين.

وكشفت اللجنة عن فوز كل من إبراهيم أبو كيلة، بحصوله على 1277 صوتا، ومحمد خراجة 1338صوتا، وحسين الزناتي 1201 صوتا، بمقاعد العضوية فوق السن.

وفيما يخص مقاعد تحت السن فاز كل من أيمن عبد المجيد بحصوله على 1864 صوتا، ودعاء النجار 1078 صوتا، ومحمد سعد عبد الحفيظ 1045 صوتا.

وفي الوقت ذاته دعا نقيب الصحفيين المنتخب ضياء رشوان، جميع الصحفيين والمرشحين من فاز منهم ومن لم يفز للتكاتف، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستكون صعبة لكنها ستكون أفضل.

وجرت الانتخابات على مقعد النقيب، ونصف عدد المقاعد طبقًا لنص المادة 43 من قانون النقابة والتي تنص على أن مدة العضوية بمجلس النقابة 4 سنوات، وتنتهي كل سنتين عضوية نصف أعضاء المجلس، ومدة عضوية النقيب سنتان، ولا يجوز انتخابه أكثر من مرتين متتاليتين، وتكون العضوية في مجلس النقابة بلا أجر أو مكافأة.