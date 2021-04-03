الاحتجاجات ضد نتنياهو تعود من جديد

تظاهر يوم أمس الجمعة العشرات من الاسرائيليين ضد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لأول مرة بعد اجراء الانتخابات الأخيرة التي مضى عليها ايام عدة فقط.

وكانت التظاهرات أمام منازل عدد من رؤساء الاحزاب الاسرائيلية والتي منهم نفتالي بينيت رئيس حزب يمينا، وجدعون ساعر رئيس حزب أمل جديد، وبيني غانتس رئيس حزب "أزرق-أبيض"، مطالبينهم بعدم تشكيل حكومة مع نتنياهو.

وأكد القائمون على المظاهرات المناهضة ضد نتنياهو استمرارهم في الاحتجاجات حتى يستجيب نتنياهو لمطالبهم بمغادرة منصبه كرئيس للحكومة.

ووفقًا لوسائل اعلام الاحتلال فإن القائمون على المظاهرات قرروا تنظيم سلسلة من الاحتجاجات انطلقت يوم أمس الجمعة وستنطلق يوم الاثنين المقبل أمام مقر اقامة رئيس الاحتلال رؤوفين ريفلين في القدس المحتلة، و"المحكمة المركزية" في القدس، التي تنظر في قضايا الفساد التي يتهم فيها نتنياهو.

أما الثلاثاء، ستقام احتجاجات أمام مقر إقامة ريفلين والكنيست (البرلمان)، وسيتم إحضار تمثال على شكل غواصة إلى الكنيست أيضًا.

وكانت حركات الاحتجاج الإسرائيلية، أعلنت مؤخرا عن نيتها إزالة مخيم الاحتجاج، الذي أقيم قبل 9 أشهر أمام منزل نتنياهو بعد "أن حقق دوره".

ويواجه نتنياهو تهما بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في 3 قضايا فساد، بدأت محاكمته بها في 24 أيار/مايو الماضي، كما يتهم بسوء إدارة ملف "كورونا" والذي أضر بالاقتصاد الإسرائيلي، وبآلاف الأسر والمؤسسات الاقتصادية الإسرائيلية.