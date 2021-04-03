طبيب بغزة : نعيش مرحلة متوسطة الخطر ويمكن كسر منحى الإصابات قبل شهر رمضان

أكد الخبير في علم الأمراض عبد المنعم لبد اليوم السبت 3/4/2021 ، اننا نعيش بمرحلة متوسطة الخطر ومقلقة ، مشيراً الى ان قدرتنا الصحية تستوعب هذا العدد من الإصابات، ويمكن كسر المنحنى الآن، ولكن إذا تفاقمت الأمور ودخلنا بمرحلة الخطر الشديد قد يصبح الوضع مأساوي والرهان على التزام المواطن.

وقال لبد خلال تصريحات لصوت الاقصى ان خط الدفاع الأول في صد الوباء هو التطعيم باللقاح وهو متوفر في غزة، ويجب على الفئات المعرضة للإصابة أخذ اللقاح، موضحاً ان التطعيمات المتوفرة آمنة وصحية وهي الوسيلة المضمونة لمكافحة الوباء.

وبين ان اللقاح هو بروتونات من الفايروس يتم إدخالها لجسم الإنسان فيقوي المناعة، وأحيانا تحدث مضاعفات طبيعية وصحية، مشيراً الى انه من يكون لديه أعراض الإصابة ويتلقى اللقاح قد يعاني من مضاعفات خطيرة.

وتابع : من أصيب سابقاً بفايروس كورونا لديه مناعة فأنصحه بعدم تلقي اللقاح.

وجدد تأكيده ان المساجد لم تكن بؤرة لتفشي الوباء رغم تسجيل عدة إصابات بين روادها، ويجب الإلتزام بإجراءات الوقاية والسلامة وفق قرارات وزارة الأوقاف، ومن يتحكم في فتح وإغلاق المساجد هم روادها إذا التزموا بالإجراءات الوقائية.

واعتبر لبد ان الإجراءات التي اتخذت مؤخراً سليمة وتعتمد على تقدير علمي صحي وهي متوازنة، وقدراتنا الاستيعابية لم يتم استخدامها وهذا مطمئن ونسب الوفيات ليست عالية مقارنة بأعداد الإصابات وعدد الحالات الخطرة قليلة ويمكن متابعتها، وصالات الأفراح وبيوت العزاء بؤر لانتشار للوباء.

توقع أن يُكسر المنحنى الوبائي قبيل دخول شهر رمضان المبارك.