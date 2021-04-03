فوائد ذهبية لعين الجمل "الجوز".. تعرف عليها

يفضل الكثير من الناس تناول عين الجمل "الجوز" لما يحتويه من عناصر وفيتامينات تعزز صحة الجسم وتحميه من الأمراض والعدوى والفيروسات.

ويحتوي عين الجمل على العديد من الفيتامينات والعناصر المقوية ومنها: "كالسيوم، فسفور، بوتاسيوم، حديد ، مغنسيوم، مواد مضادة للأكسدة".

يذكر أن الجوز يحتوي على فوائد خاصة لمرضى السكري، منها: