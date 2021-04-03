فوائد ذهبية لعين الجمل "الجوز".. تعرف عليها

يفضل الكثير من الناس تناول عين الجمل "الجوز" لما يحتويه من عناصر وفيتامينات تعزز صحة الجسم وتحميه من الأمراض والعدوى والفيروسات.
ويحتوي عين الجمل على العديد من الفيتامينات والعناصر المقوية ومنها: "كالسيوم، فسفور، بوتاسيوم، حديد ، مغنسيوم، مواد مضادة للأكسدة".
يذكر أن الجوز يحتوي على فوائد خاصة لمرضى السكري، منها:
- غني بأحماض أوميجا 3: والذي يساعد في تقليل مستويات الجلوكوز في الصيام وما بعد الوجبات، وفضلاً عن خصائصه المضادة للالتهابات، يعمل الجوز على مكافحة أعراض حساسية الأنسولين لدى مرضى السكر.
- غني بمضادات الأكسدة: أظهرت دراسة أن الجوز مليء بمضادات الأكسدة مثل حمض الإلاجيك والفلافونويد وفيتامين هـ، وقد تساعد هذه المركبات في تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري أو إدارة مستويات الجلوكوز لدى مرضى السكر.
- يحتوي على فيتامين إي: هو فيتامين أساسي في منع أو تأخير خطر حدوث مضاعفات مرتبطة بمرض السكري، يمكن أن يمنع خطر الإصابة بمضاعفات مرض السكري مثل ضعف الرؤية، والضعف الكلوي، وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، وأمراض القلب التاجية.
- غني بالألياف: قد يساعد المحتوى العالي من الألياف في تحسين التحكم في نسبة السكر في الدم والالتهابات وبالتالي يساعد في إدارة مرض السكري.