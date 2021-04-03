طبيبة أردنية تحذر من وصول كورونا المدمج للمملكة

حذرت الطبيبة الأردنية ريما حجو اليوم السبت 3-4-2021 من وصول فيروس كورونا المدمج إلى المملكة مؤكدة تسجيل حالة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونفت الطبيبة حجو وهي عضو المركز الوطني لمكافحة الأوبئة في الاردن تسجيل أي اصابة بهذه السلالة الجديدة في المملكة.

وأوضحت أن الفيروس المدمج هو أن يكون الشخص مصابا بالفيروس أو أي سلالة سواء البريطانية أو الأفريقية ويصاب بذات الوقت بسلالة أخرى من الفيروس ما ينتج عنه فيروس كورونا مدمج قد تكون أكثر خطورة.

واشارت الى أن هذا النوع من الفيروسات المدمجة، قد يعمل على إبطاء الفيروس وإنهاؤه أو ربما يتحول لفيروس أكثر شراسة.

وبينت أن هناك محاولات للوصول الى اسباب انتشار هذه السلالة الجديدة وكيفية مواجهتها.