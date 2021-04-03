صحة غزة : 8 حالات وفاة وتسجيل " 953 " إصابة جديدة بفيروس كورونا

اعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم 3/4/2021 ، عن تسجيل 8 حالات وفاة ليرفع الوفيات منذ بداية فيروس كورونا لـ 628، وتسجيل "953" إصابة بفيروس كورونا بعد اجراء 3133 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وبينت الصحة خلال التقرير الوبائي اليومي ان اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 233 حالة.

، في حين بلغ اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 148 حالة.

واوضحت اجمالي تراكمي للمصابين 68807 اصابة ، واجمالي الحالات النشطة 10380 حالة ، واجمالي المتعافين 57799 حالة .

وبشأن التطعيمات :

-اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 81600 جرعة

-اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 23990 شخص