بعد مقتل شرطي في الكابيتول.. تنكيس الأعلام في البيت الأبيض

بعد مقتل شرطي وإصابة آخر في هجوم أمام مبنى الكابيتول، أمس الجمعة، في واشنطن ، أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، أنه والسيدة الأولى، جيل بايدن، يشعران بحزن شديد .

وأعطى بايدن أوامره بتنكيس الأعلام في البيت الأبيض ، معرباً عن حزنه الشديد عندما علمنا بالهجوم العنيف عند نقطة تفتيش أمنية أمام مبنى الكابيتول الأميركي".

وقتل شرطي وأصيب آخر أمام مبنى الكابيتول في العاصمة الأميركية واشنطن، الجمعة، بعد نحو ثلاثة أشهر من الاعتداء عليه، وذلك إثر اقتحام سيارة نقطة أمنية وتلويح سائقها بسكين قبل أن ترديه الشرطة

وقالت شبكة "إن بي سي" الأميركية، الجمعة، إن منفذ الهجوم رجل يبلغ من العمر 25 من ولاية إنديانا ويدعى نوح غرين، ونقلت عن مسؤولي إنفاذ القانون أن صفحته على الفيسبوك تشير إلى أنه من أتباع جماعة "أمة الإسلام" (نايشن أوف إسلام) ونشر على صفحته أنه فقد وظيفته ويبحث عن التوجيه الروحي