اليوم بدء فرض حظر التجول الكامل في لبنان

بدأت قوى الأمن الداخلي في لبنان اليوم السبت 3-4-2021 فرض حظر التجوال الكلي لمدة 3 ايام متواصل بسبب انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19".

وأوضحت قوى الامن في بيان لها، أن فرض حظر التجوال يأتي تزامنا مع عطلة ما يُسمى بـ "عيد الفصح المجيد" موضحة أنه سيتم منع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات خلال الفترة الممتدة من الساعة 5:00 من فجر يوم السبت 03-04-2021، لغاية الساعة 5:00 من فجر يوم الثلاثاء 06-04-2021، ماعدا القطاعات المستثناة من قرار الإغلاق الصادر عن غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث".

ودعت المديرية العامة للأمن اللبناني المواطنين اللبنانيين "الالتزام التام بمضمون هذا القرار وعدم مخالفته، حفاظا على السلامة العامة.

وطلبت المديرية، من اللبنانيين عدم التردد بالإبلاغ عن أي مخالفة يشاهدونها، وذلك من خلال الاتصال على الرقم 112 في الحالات الطارئة، أو إرسال شكوى موثقة بالمخالفة (صورة أو مقطع فيديو)، عبر مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها".