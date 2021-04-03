سعر صرف الدولار في سوريا اليوم السبت 3/4/2021

يشهد سعر صرف الدولار الامريكي في سوريا اليوم السبت 3/4/2021 ، استقراراً في السوق السوداء مقابل الليرة .

وبلغ سعر الدولار في السوق السوداء اليوم السبت3/4/2021، 3625 ليرة للشراء، و3725 ليرة للبيع

وبلغ سعر الدولار في تعاملات البنوك اليوم السبت على النحو التالي : 1250 ليرة للشراء و1262 ليرة للبيع .

ويشار الى ان الاوضاع الامنية في سوريا والقائمة منذ 2011 تتفاهم الاوضاع الاقتصادية سوءً وويفاقم رفع الأسعار معاناة السوريين، والانهيار الكبير في سعر صرف الليرة اللبنانية وتشديد قيود تهريب الدولار من لبنان إلى سوريا، التي كانت خلال فترة طويلة المصدر الرئيسي للعملة الصعبة.

ويعيش غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة، بينما تضاعفت أسعار السلع في أنحاء البلاد خلال العام الأخير. ويعاني 12.4 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، وفق برنامج الأغذية العالمي

-سعر اليورو اليوم السبت3/4/2021 : 4262 ليرة للشراء، و4385 ليرة للبيع

-سعر الجنيه الإسترليني 3/4/2021 : 5001 ليرة للشراء، و5150 ليرة للبيع

-سعر الريال السعودي 3/4/2021 : 965 ليرة للشراء، و994 ليرة للبيع

-سعر الدرهم الإماراتي 4/3/2021 : 984 ليرة للشراء، و1014 ليرة للبيع

-الدينار الكويتي 4/3/2021 : مستوى 11990 ليرة للشراء، و12347 ليرة للبيع