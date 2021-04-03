لبنان يمر بأخطر مفترق طرق في تاريخه..الدولار في تراجع امام الليرة والخزينة خاوية

يواصل سعر صرف الدولار الامريكي اليوم السبت 3/4/2021 ، التراجع مقابل الليرة اللبنانية حيث برتاجع بمقدار 50 ليرة في تعاملات السوق السوداء مقابل الدولار ، في حين بقى سعره ثابتاً في مصرف لبنان المركزي .

وبلغ سرع صرف الدولار الامريكي مقابل الليرة نحو 11600 ليرة للشراء و11650 ليرة للبيع، مقابل 11650 ليرة للشراء و11700 ليرة للبيع ،

حذر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال في لبنان غازي وزني ، من أن الاحتياطيات الأجنبية المتبقية للدعم ستنفد بنهاية مايو/ أيار المقبل، ما لم يتم تقليص الدعم .

والدعم في لبنان يذهب إلى تمويل الواردات الأساسية، بينما تسعى الحكومة لإطلاق خطة لخفض الدعم لوقف تكبد مبلغا يصل إلى 500 مليون دولار شهريا، وفقا لوزني، دعا الوزير إلى الموافقة سريعا على خطة تقليص الدعم التي تتضمن إصدار بطاقات تموينية، قبيل الوقوع في كارثة الخزانة الخاوية

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان "البنك المركزي" عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة وما زال معمولا به حتى اليوم

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى