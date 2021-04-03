كلمة هامة للأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي ظهر اليوم خلال مؤتمر "نقابيون في القدس"

يُلقي الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة اليوم السبت 3/4/2021 كلمة هامة خلال مؤتمر القدس النقابي الأول المنعقد في سوريا تحت عنوان "نقابيون من أجل القدس في تمام الساعة الـ 1.30 ظهرا .

كلمة الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي ستتناول التطورات السياسية ذات اولوية ، بالاضافة الى التطرق الى الاندفاع نحو مسار الانتخابات الفلسطينية .

ويشار الى ان مؤتمر القدس في سوريا يُعقد في وقت حساس تمر به القضية الفلسطينية عامة والقدس خاصة في ظل مواصلة الاحتلال من إجراءاته التعسفيه في القدس ومواصلة مساعيه لتهويدها .

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