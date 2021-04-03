كحيل يوضح تفاصيل الخطوة القادمة للجنة الانتخابات في 6 ابريل

أوضح هشام كحيل المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أن الخطوة المقبل للجنة الانتخابات ستكون في 6 ابريل 2021 بعد الانتهاء رسميا من قبول عدد القوائم التي قدمت كتب الترشيح.

وقال كحيل في تصريحات صحفية: "هناك 36 قائمة قدمت كتب الترشيح قُبل منها 30 وسيتم مناقشة 6 قوائم اليوم للبث في قبولها او رفضها وفق الشروط والضوابط التي نصت عليها لجنة الانتخابات والقانون الفلسطيني".

واضاف: "بعد حصر جميع القوائم التي تم قبولها سنبدأ الخطوة الثانية في 6 ابريل وهي طباعة ونشر اسماء القوائم وشعاراتها على أن تبدأ عملية الطعون والتي تستمر لمدة 3 ايام فقط".

وأشار الى أن عملية الاعتراض على أي مرشح أو قائمة يمكن قبولها خلال 3 ايام على أن تنظر لجنة الانتخابات في تلك الاعتراضات والبث في قرارها النهائي بعد ايام من استقبالها الطعون.

وفيما يتعلق بموعد الدعاية الانتخابية أكد كحيل، أن الدعاية الانتخابية للقوائم والمرشحين تبدأ يوم 30 من ابريل الحالي وتنتهي قبل يوم واحد من بدء عملية الاقتراع.

واوضح أن الدعاية الانتخابية للقوائم لها مجموعة من الضوابط والقيود التي يجب أن يعمل عليها القائمون على دعاية الحملة، وتلك الضوابط تم تعميمها على كل القوائم للعمل عليها.

وبين كحيل أن من بين تلك الضوابط أنه يمنع استخدام دور العبادة أو مرافق الدولة في الدعاية للحملة الانتخابية، كما أنه يمنع القدح والتشهير في الدعاية الانتخابية.