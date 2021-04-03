بايدن يعلق على مقتل ضابط شرطة خلال الهجوم على مبنى الكابيتول

علق الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم السبت على حادثة الهجوم الذي وقع يوم أمس الجمعة عند إحدى نقاط التفتيش في مبنى الكابيتول والتي أدت إلى مقتل ضابط شرطة.

وقال جو بايدن في بيان نشره البيت الأبيض اليوم السبت: "شعرت أنا وجيل "السيدة الأولى" بحزن شديد عندما علمنا بالهجوم العنيف عند نقطة تفتيش أمنية أمام مبنى الكابيتول الأمريكي".

وأضاف البيان: "الرئيس بايدن يتلقى احاطات مستمرة بشأن الحادث وسيتلقى المزيد من المعلومات مع استمرار التحقيق".

هذا وأعلنت شرطة مبنى الكونغرس الأمريكي، مساء الجمعة أن سائقا اندفع بسيارته صوب أفرادها، الأمر الذي تسبب بمقتل شرطي وإصابة آخر، كما أدى إلى رفع درجة التأهب في محيط مجمع يضم الكابيتول وبنايات تابعة للكونغرس.