اسعار الذهب اليوم السبت 3-4-2021 في الاردن

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:46 ص
03 ابريل 2021
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تحظى اسعار الذهب اليوم السبت 3-4-2021 في الاردن على اهتمام الملايين من الاردنيين نظرًا لأهمية وقوة العملة الذهبية أمام العملات الورقية والمعدنية.

واستقرت اسعار الذهب اليوم السبت 3-4-2021 في الاردن حيث جاءت الأسعار وفقًا للتعاملات الصباحية اليوم السبت على النحو التالي:

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الاردني

الوحدة  دينار اردنى     دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 39.47 دينار   $55.67

سعر الذهب عيار 22  36.18 دينار   $51.03

اسعار الذهب عيار 21 34.54 دينار   $48.71

اسعار الذهب عيار 18 29.60 دينار   $41.75

سعر الذهب عيار 14  23.03 دينار   $32.47

سعر الذهب عيار 12  19.74 دينار   $27.83

اسعار أوقية الذهب     1,228 دينار   $1,731

اسعار جنيه الذهب      276.31 دينار $389.69

اسعار كيلو الذهب      39,471 دينار $55,669

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