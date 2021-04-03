تحظى اسعار الذهب اليوم السبت 3-4-2021 في الاردن على اهتمام الملايين من الاردنيين نظرًا لأهمية وقوة العملة الذهبية أمام العملات الورقية والمعدنية.
واستقرت اسعار الذهب اليوم السبت 3-4-2021 في الاردن حيث جاءت الأسعار وفقًا للتعاملات الصباحية اليوم السبت على النحو التالي:
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الاردني
الوحدة دينار اردنى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 39.47 دينار $55.67
سعر الذهب عيار 22 36.18 دينار $51.03
اسعار الذهب عيار 21 34.54 دينار $48.71
اسعار الذهب عيار 18 29.60 دينار $41.75
سعر الذهب عيار 14 23.03 دينار $32.47
سعر الذهب عيار 12 19.74 دينار $27.83
اسعار أوقية الذهب 1,228 دينار $1,731
اسعار جنيه الذهب 276.31 دينار $389.69
اسعار كيلو الذهب 39,471 دينار $55,669