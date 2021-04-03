يبحث الكثير من السعوديين عن اسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 3 ابريل 2021 لما له من أهمية كبيرة جدًا في التعاملات اليومية بين السعوديين خاصة.

وفي هذه المقالة نرصد لكم في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية اسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 3 ابريل 2021 وجاءت على النحو التالي:

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي

الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 208.77 ريال $55.67

سعر الذهب عيار 22 191.38 ريال $51.03

اسعار الذهب عيار 21 182.68 ريال $48.71

اسعار الذهب عيار 18 156.58 ريال $41.75

سعر الذهب عيار 14 121.79 ريال $32.47

سعر الذهب عيار 12 104.39 ريال $27.83

اسعار أوقية الذهب 6,493 ريال $1,731

اسعار جنيه الذهب 1,461 ريال $389.69

اسعار كيلو الذهب 208,775 ريال $55,669