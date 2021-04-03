يبحث الكثير من السعوديين عن اسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 3 ابريل 2021 لما له من أهمية كبيرة جدًا في التعاملات اليومية بين السعوديين خاصة.
وفي هذه المقالة نرصد لكم في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية اسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 3 ابريل 2021 وجاءت على النحو التالي:
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي
الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 208.77 ريال $55.67
سعر الذهب عيار 22 191.38 ريال $51.03
اسعار الذهب عيار 21 182.68 ريال $48.71
اسعار الذهب عيار 18 156.58 ريال $41.75
سعر الذهب عيار 14 121.79 ريال $32.47
سعر الذهب عيار 12 104.39 ريال $27.83
اسعار أوقية الذهب 6,493 ريال $1,731
اسعار جنيه الذهب 1,461 ريال $389.69
اسعار كيلو الذهب 208,775 ريال $55,669