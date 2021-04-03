اسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 3 ابريل 2021

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:39 ص
03 ابريل 2021
اسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 3 ابريل 2021
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يبحث الكثير من السعوديين عن اسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 3 ابريل 2021 لما له من أهمية كبيرة جدًا في التعاملات اليومية بين السعوديين خاصة.

وفي هذه المقالة نرصد لكم في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية اسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 3 ابريل 2021 وجاءت على النحو التالي:

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي

الوحدة  ريال سعودى    دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 208.77 ريال  $55.67

سعر الذهب عيار 22  191.38 ريال  $51.03

اسعار الذهب عيار 21 182.68 ريال  $48.71

اسعار الذهب عيار 18 156.58 ريال  $41.75

سعر الذهب عيار 14  121.79 ريال  $32.47

سعر الذهب عيار 12  104.39 ريال  $27.83

اسعار أوقية الذهب     6,493 ريال   $1,731

اسعار جنيه الذهب      1,461 ريال   $389.69

اسعار كيلو الذهب      208,775 ريال        $55,669

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