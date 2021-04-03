طقس فلسطين : ارتفاع الحرارة وعودة الاجواء الربيعية

قالت دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية اليوم السبت 3/4/2021 ان الطقس في فلسطين يعود الى الاجواء الربيعية خلال الاسبوع الجاري بعد انخفاض كبير على درجات الحرارة خلال الاسبوع الماضي .

وقالت الارصاد الجوية ان الطقس يشهد اليوم السبت ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تبقى أدنى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 4-5 درجات، وتسود أجواء باردة صباحاً بشكل ملموس في معظم المناطق، وفي ساعات النهار تسود مائلة للبرودة بوجه عام وأقل برودة في المناطق المنخفض، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبياًالى باردة بوجه عام مع أجواء غائمة جزئياً، وتكون الرياح شمالية غربية.

غداً الاحد 4/4/2021 يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة التي تصبح حول معدلاتها السنوية العامة، وتسود أجواء باردة صباحاً في معظم المناطق، وفي ساعات النهار تسود مائلة للبرودة في الجبال ومائلة الى الاعتدال في المناطق المنخفضة، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبياً بوجه عام، وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية.

بعد غد الإثنين 5/4/2021 يطرأ إرتفاع آخر على درجات الحرارة ويسود جو ربيعي معتدل ودافئ نسبياً لتصبح الحرارة بين ليلة وضحاها أعلى من المعدل السنوي العام بنحو الدرجتين مئويتين ، ويبقى الجو بارداً ليلاً.

يوم الثلاثاء 6/4/2021ء يطرأ إرتفاع كبير على درجات الحرارة لتصبح الأجواء صيفية بشكل كبير وتصبح الحرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة باكثر من سبعة درجات مئوية مع تحول كبير على الأجواء وغنتقال سريع من جو الربيع الى جو الصيف.