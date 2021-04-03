اسعار العملات العربية و الاجنبية في ليبيا اليوم السبت 3 ابريل نيسان 2021

تباينت أسعار صرف الدولار و العملات الاجنبية و العربية في السوق السوداء الليبية اليوم السبت 3 ابريل 2021.

وجاءت أسعار العملات الأجنبية الأكثر تداولا في ليبيا على النحو التالي:

بلغ سعر الدولار الأمريكي حوالي 5.05.50 دينار.

أما سعر اليورو في ليبيا فسجل نحو 5.88 دينار.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في ليبيا 6.87 دينار.

أسعار العملات العربية في ليبيا

ومن العملات العربية المتداولة بقوة في ليبيا جاء الدينار التونسي ليسجل 1.82.

واستقر سعر الجنيه المصري عند 0.30.

أما سعر الدينار الأردني فسجل نحو 7.00.

السعر الرسمي الدولار

سجل سعر صرف الدولار في مصرف ليبيا المركزي نحو 4.55 للبيع و4.52 للشراء.

وسجل سعر صرف اليورو 5.33 للبيع و5.30 للشراء