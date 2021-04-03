اسعار الذهب في مصر تواصل صعودها اليوم السبت 3 ابريل نيسان 2021

سعر الذهب في مصر اليوم السبت 3 ابريل نيسان 2021، يواصل الذهب في مصر موجة الصعود التي بدأها الاربعاء الماضي، بفعل الارتفاع العالمي للمعدن النفيس.

أسعار الذهب في مصر

و صعد سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر، خلال التعاملات المبكرة من صباح السبت، لدى التجار ومحلات الصاغة، ليصل إلى 875.91 جنيه، مقابل 872.27 جنيه في ختام تعاملات أمس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر (الأكثر تداولا بالأسواق)، خلال مستهل تعاملات السبت، ليصل إلى 766.42 جنيه، مقابل 763.24 جنيه، عند إغلاق تعاملات الخميس.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر، عند فتح تعاملات السبت، ليصل إلى 656.93 جنيه، مقابل 654.20 جنيه في ختام تعاملات أخر إغلاق.

وتتأثر أسعار الذهب في مصر ببورصات المعدن النفيس عالميا، والتي شهدت قفزة في الأسعار بدعم من انخفاض الدولار وعوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل.