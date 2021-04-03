سعر تحويل الدولار و العملات الاجنبية في العراق اليوم السبت 3 ابريل 2021

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم السبت 3 ابريل نيسان 2021، سجل سعر تحويل الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي ارتفاعا في البورصة الرئيسية والأسواق العراقية.

و جاءت أسعار الصرف في مكاتب الصرافة والأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، نحو 1462.50 دينار للشراء، و1472.50 دينار للبيع.

أسعار الدولار في محافظات العراق اليوم السبت 3 ابريل

سجل سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم السبت، في بورصة الكفاح ببغداد نحو 1467 دينارا، وفي كركوك نحو 1469.50 دينار.

و بلغ سعر صرف الدولار في الموصل نحو 1466 دينارا، وفي كربلاء نحو 1451 دينارا، وفي الحارثية نحو 1467.50 دينار.

وسجل سعر صرف الدولار الامريكي في البصرة نحو 1467 دينارا، وفي أربيل سجل الدولار نحو 1468.25 دينار.

أسعار اليورو والإسترليني

سجل سعر اليورو مقابل الدينار العراقي اليوم السبت 3 ابريل 2021، نحو 1712 دينارا للشراء، و1714.41 دينار للبيع.

أما سعر الإسترليني فسجل أمام الدينار العراقي نحو 2010.48 دينار للشراء، و2017.37 دينار للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الدينار العراقي نحو 382.37 دينار للشراء، و382.75 دينار للبيع.

أما سعر الدرهم الإماراتي فسجل مقابل الدينار العراقي نحو 393.92 دينار للشراء، و394.30 دينار للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الدينار العراقي نحو 4784.66 دينار للشراء، و4794.53 دينار للبيع.