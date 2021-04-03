قيادي فتحاوي يدعو "عباس" لإلغاء الانتخابات لهذه الاسباب

طالب المحافظ حسني زعرب، أحد مؤسسي حركة فتح وعضو المجلس الوطني الفلسطيني الرئيس عباس لالغاء الانتخابات التشريعية.

وقال زعرب في رسالة وجهها للرئيس: "إن إنتشار وباء كورونا في الضفة والقطاع يحتم ويفرض الإلغاء او التأجيل حفاظاً علي شعبنا".

وأضاف أن الإنشقاق الذي طرأ علي حركة فتح قد يؤدي الى فشلها وهزيمتها، مؤكدا على ضرورة العمل علي توحيدها.

وفيما يلي نص الرسالة كاملة:

والاخوة اعضاء اللجنة المركزية المحترمين

بسم الله الرحمن الرحيم

"وَٱعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ ۚ "

في الوقت الذي تسود فيه فوضى الإنتخابات الفلسطينية، والتي قد تؤدي الي سقوط المشروع الوطني الفلسطيني الذي تقوده وتتبناه حركة فتح الأبية أتوجه إليكم بالنصيحة التالية :

أولا: ضرورة إلغاء أو تأجيل الإنتخابات للأسباب التالية :

١. القدس عاصمة فلسطين الأبدية وفلسطين بأكملها هي القدس وعدم إجراء إنتخابات

فيها تعني سلخها عن الوطن الأم وفقدانها.

٢. إنتشار وباء كورونا في الضفة والقطاع يحتم ويفرض الإلغاء او التأجيل حفاظاً علي شعبنا.

٣. الإنشقاق الذي طرأ علي الحركة قد يؤدي فشلها وهزيمتها وضرورة العمل علي توحيدها.

٤. أتوجه الي الإخوة المنشقين البرغوتي والقدوة إلي العودة إلي حضن حركتهم.

ثانيا : إلي شعبنا العظيم وأبناء حركة فتح الحفاظ علي الوحدة الوطنية.

والله ولي التوفيق

أخوكم/ المحافظ حسني زعرب "أبو حسام"

أحد مؤسسي حركة فتح

وعضو المجلس الوطني الفلسطيني