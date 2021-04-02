قوات الاحتلال تعدي على طفل بالخليل

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، على أحد الأطفال في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأفاد شهود عيان بأن جنود الاحتلال قاموا برشّ الغاز الحار على الطفل معتز الزرو (13 عامًا) خلال اقتحامهم لمنطقة السهلة جنوب المدينة.

وذكرت المصادر بأنه تم تحويل الطفل المصاب بواسطة الطواقم الطبية للمشفى لاستكمال العلاج.

وتعيش مدينة الخليل وأحيائها اعتداءات شبه يوميه من قبل جنود الاحتلال وقطعان المستوطنين الذين يسكنون بعض أحيائها.

يذكر أن رواد البلدة القديمة في الخليل وسكانها يعانون من تضييق الاحتلال وحواجزه الدائمة على مداخل البلدة وإخضاعهم للتفتيش والتدقيق في هوياتهم.

كما يتعرض المواطنون في منطقة شارع الشهداء لاعتداءات متواصلة من قبل المستوطنين الذين يسعون إلى تهجير السكان من منازلهم وأراضيهم وتحويلها لبؤر استيطانية.

ووفق اتفاقية "أوسلو" فإن أجزاء من الخليل ومن بينها البلدة القديمة وأحياء تل الرميدة والسلايمة وغيرها تقع تحت السيطرة الإسرائيلية.

وأتاح ذلك للاحتلال فرض قيود صارمة ومشدّدة على تحرّكات المواطنين، وأقام 21 حاجزا عسكرياً دائما يخضع المواطنين حين عبورها إلى التفتيش المهين.

وتعاني مدينة الخليل من وجود أكثر من خمسين موقعا استيطانياً يقيم بها نحو ثلاثين ألف مستوطن، يعملون على تعزيز القبضة الشاملة على المدينة.