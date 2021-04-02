ارتفاع اسعار الذهب في العراق مساء الجمعة 2 ابريل 2021

سجلت أسعار الذهب في العراق ارتفاعا في تعاملات مساء اليوم الجمعة 2 أبريل 2021، في ظل الصعود الكبير في سعر الدولار في البلاد



وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في العراق اليوم الجمعة نحو 81 ألفا و416 دينارا (55.67 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 74 ألفا و632 دينارا (51.03 دولار)



بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في العراق اليوم الجمعة نحو 71 ألفا و240 دينارا (48.71 دولار)



أما سعر جرام الذهب عيار 18 فسجل في العراق اليوم الجمعة نحو 61 ألفا و63 دينارا (41.75 دولار)



أسعار الذهب الاقتصادي في العراق



وهبط سعر جرام الذهب عيار 14 في العراق اليوم الجمعة وسجل نحو 47 ألفا و493 دينارا (32.47 دولار)



أما جرام الذهب عيار 12 فسجل نحو 40 ألفا و708 دنانير (27.83 دولار)



سعر الأوقية والجنيه الذهب



سجل سعر أوقية الذهب في العراق اليوم الجمعة نحو 2 مليون و532 ألفا و26 دينارا (1731 دولارا)



بينما سجل سعر الجنيه الذهب في العراق اليوم الجمعة نحو 569 ألفا و923 دينارا (389.69 دولار)



