لجان المقاومة: تصريحات القدوة تمثل خروجا عن حالة التوافق الوطني

عبرت لجان المقاومة عن رفضها لتصريحات ناصر القدوة، مؤكدة ان تلك التصريحات تمثل خروجا عن حالة التوافق الوطني وبمثابة دعوة لإستمرار الإنقسام .

و اعتبرت اللجان تلك التصريحات انها تصب في خانة التصريحات التوتيرية الهادفة لتوتير السحة الفلسطينية وخلخلة حالة التوافق التي تسود الساحة الفلسطينية هذه الايام .

و فال بيان صادر عن لجان المقاومة: "إن تصريحات السيد ناصر القدوة المرشح للمجلس التشريعي القادم خروجا عن حالة التوافق الوطني التي شهدتها الساحة الفلسطينية في الاونة الاخيرة وبمثابة دعوة لاستمرار الانقسام" .

ودعت لجان المقاومة في فلسطين كافة المرشحين للانتخابات وجميع قادة الفصائل الفلسطينية الى نبذ مثل هذه المواقف والتصريحات البغيضة ولفظها وتعرية اصحابها والتمسك بحالة التوافق الوطني والدعوة الى وحدة شعبنا لتجاوز هذه المرحلة الصعبة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني المرابط .

وكان القدوة قد قال ان كل قوائم حركة فتح لها مشاكل كبيرة مع الحركات الاسلامية او الاسلاموية السياسية على حد تعبيره، مضيفا انه دائما مع الوحدة الوطنية.

و في مقابلة مع قناة “فرانس 24” أقرّ القدوة الذي يترأس قائمة الحرية الانتخابية، أنه لا يملك برنامجا مختلفا عن حركة فتح، وكرر موقفه السلبي من غزة، وزعم أن الجميع لديه موقف مما أسماه “الإسلام السياسي”.

وقال القدوة: “إذا تعاونت قوائم حركة فتح قد تصب كل الأصوات في مصلحة الحركة، وكل هذه الأطراف لها مشكلة مع الإسلام السياسي أو “الإسلاموية السياسية””، وفق زعمه.

كما دعا إلى ما وصفه “استعادة غزة جغرافيا وسياسيا، متجاهلا حقيقة أن غزة بها أهلها وشعبها، في حين لم يعبر عن موقف من الاحتلال الجاثم على الضفة وعموم فلسطين المحتلة.