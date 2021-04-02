الصحة العالمية تؤكد ان لقاحي سينوفارم و سينوفاك امنان و فعالان ضد كورونا

قال خبير في اللقاحات بمنظمة الصحة العالمية أليخاندرو كرافيوتو، إن شركتي (سينوفارم) و(سينوفاك) قدمتا بيانات بشأن لقاحي مرض "فيروس كورونا" (كوفيد-19) توضح أنهما آمنان وفعالان.

وخلال مؤتمر صحفي أوضح رئيس فريق خبراء المنظمة الاستراتيجي المعني باللقاحات كرافيوتو، إن المعلومات التي نشرت بشكل علني من قبل الشركتين في اجتماع الفريق الاسبوع الماضي تحدد بوضوح أن "لديهما مستويات من الكفاءة تتوافق مع المتطلبات التي طلبتها منظمة الصحة العالمية لهذين اللقاحين".

وأضاف كرافيوتو أن "لدينا جميع بيانات السلامة التي تظهر أن هذين اللقاحين لا يسببان ضررا للإنسان عند استخدامهما".