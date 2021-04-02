الأونروا تقرر العمل بالمراكز الصحية ايام السبت بنظام الطوارئ

تزامنًا مع حالة الطوارئ وتفشي وباء كورونا بقطاع غزة، أعلنت وكالة غوث اللاجئين “أونروا” عن جدول عمل المراكز الصحية التابعة لها في كافة المحافظات الغزية.

وتقرر العمل في المراكز الصحية التابعة للوكالة العمل أيام السبت، من كل أسبوع بنظام الطواري لجمهور اللاجئين وغير اللاجئين في القطاع، وذلك وفق ما قالته رئيسة برامج الصحة د. غادة الجدبة خلال بيان لها اليوم الجمعة، مبينة أنهم سيعتمدون خدمة العلاج عن بعد من خلال الرقم المجاني 1800444666″.

وأضافت رئيسة قسم برامج الصحة لدى وكالة الغوث “أنّها ستستمر باستقبال الحالات التي تشكو من أعراض تنفسية حادة، وفي نفس الوقت ستفتح المراكز الصحية أبوابها لجمهور المراجعين الذين تزيد أعمارهم عن الـ55 وللطواقم الطبية التي لها حجز تطعيم كورونا، سواء الجرعة الأولى أو الثانية، وذلك لتلقي التطعيم.

ودعت د. غادة الجدبة كافة المواطنين، إلى المحافظة على إجراءات السلامة والوقاية لضمان عدم انتقال العدوى ولتثبيط وتخطي الموجة الثانية من كوفيد-19.

بدأت محافظات قطاع غزة، صباح اليوم الجمعة، تطبيق الإجراءات الجديدة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية والأمن الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وجاءت الإجراءات المشددة التي أعلنت عنها داخلية غزة أمس الخميس، بعد أن شهد قطاع غزة، خلال الأسابيع الماضية ارتفاع غير مسبوق في أعداد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا، أعلنت وزارة الصحة بغزة، ليل أمس الخميس، عن تسجيل 792 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الدورة الثانية، وذلك بعد فحص 2370 عينة، ليرتفع إجمالي العدد الكلي إلى 1185 إصابة بعد فحص 4136 عينة، أي بنسبة إصابة حوالي 29% خلال 24 ساعة.