هل يشترط الحصول على لقاح كورونا لأداء عمرة رمضان 2021، قالت وزارة الحج والعمرة السعودية، إن الذي يتلقون لقاح فيروس كورونا المستجد ليس سبباً لمن يرغبون أدائهم للعمرة من داخل دولة السعودية.

وأضافت الوزارة، أن العمر المصرح به لأداء العمرة من داخل المملكة حسب تعليمات وزارة الصحة من 18 إلى 70 سنة ، وذلك مع استعداد المملكة السعودية لموسم عمرة رمضان 2021 وذلك عبر تصاريح اعتمرنا مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتي صدرت من قبل وزارة الصحة السعودية وذلك عبر تطبيق توكلنا مع التنسيق بوزارة الصحة ووزارة الحج.

يستعد المسلمين كل عام في شهر رمضان بكل شغف وولهفة وشوق وحنين للحرم المكي والحرم النبوي وذلك لأداء عمرة رمضان وزيارة بيت المصطفى صل الله عليه وسلم ولكن مع جائحة كورونا التي اجتاحت العالم أجمع وكانت المملكة بها إصابات عديدة ومستمرة ولكن بفضل الله بدأت الأعداد تقل تدريجياً مع تطبيق الإلتزام، ولكن وزارة الحج والعمرة صرحت بأداء عمرة رمضان والذي صرح مركز الفلك الدولي بأن الشهر الكريم سوف يبدأ في موعد هلال شهر رمضان 2021

وقام الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط وذلك في مساء الجمعة الماضية بجولة تفقدية على كل محطات نقل المعتمرين والمصلين وذلك في مركزي كدي ومركز الششة وذلك ليطمئن على جاهزية المراكز والخدمات وذلك لقرب شهر رمضان وأداء عمرة موسم رمضان مع توجيهه بتعقيم وسائل النقل للحفاظ على صحة وسلامة راكبي الحافلات والمعتمرين من فيروس كورونا 19 المستجد.