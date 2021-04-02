السعودية تسجل 7 وفيات و590 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السعودية، اليوم الخميس، 590 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وتعافي 386 حالة جديدة

وقالت وزارة الصحة السعودية في التقرير اليوم لفيروس كورونا، إن عدد الحالات النشطة بلغ 5452، منها 699 حالة حرجة، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 390 ألفاً و597، وحالات الشفاء إلى 378 ألفاً و469 حالة

وأعلن البيان، تسجيل سبع حالات وفاة، ليصل الإجمالي إلى 6676، وإجراء 58 ألفاً و99 فحصاً مخبرياً

وأشارت الوزارة، إلى أنها رصدت خلال 24 ساعة الماضية، زيادة في أعداد الحالات المؤكدة والنشطة والحرجة، مؤكدةً ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس