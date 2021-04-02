المقاومة الشعبية: تصريحات القدوة تخلي واضح عن إرث خاله الراحل ياسر عرفات

أكدت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، أن تصريحات ناصر القدوة إساءة لمسيرة الكفاح الفلسطيني، بكافة أطيافه وخصوصا الاسلامية، من خلال تقديم أوراق خاسرة للغرب، بالهجوم على الحركات الاسلامية في فلسطين التي قدمت التضحيات الكبيرة في الدفاع عن شعبنا.

وقالت المقاومة الشعبية، في تصريح صحفي لـ"إذاعة الأقصى"، إنه كان الأولى على القدوة تقديم أوراق ترشحه وبرنامجه السياسي لشعبه والسعي نحو خدمته وتطويره بدلاً من الهجوم على ركن أصيل من الحالة الوطنية

واعتبرت أن ذلك تخلي واضح عن إرث خاله الرئيس الراحل ياسر عرفات في الالتصاق بشعبه وتعزيز أواصر الوحدة بين مكونات شعبنا.

وأضافت: "نأسف لأن يكون الى جوار قائد وطني كبير مثل مروان البرغوثي شخص يثير الفتنة والنعرات وهو ما يستوجب رداً فورياً واعتذاراً عاجلاً من القدوة، والانسحاب من الحياة السياسية الفلسطينية، لأن مؤشرات برنامجه السياسية قد بانت"

ودعت الحركة كافة القوائم المرشحة للانتخابات الى عدم تجاوز مهامها ووظائفها التي جاءت من أجلها، لأن شعبنا لن يكافئ من يمس ثوابته وقيمه الدينية والوطنية.