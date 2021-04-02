وفاة 38 طبيباً في لبنان جراء كورونا منذ بداية الجائحة

أعلن لبنان، اليوم الجمعة، وفاة 38 طبيباً توفي حتى الآن ب فيروس كورونا في لبنان. وفق ما أفاد به نقيب الأطباء شرف أبو شرف.

وقال أبو شرف، إن هناك قسم كبير من الطاقم الطبي سيذهب إلى القطاع الخاص من أجل تلقي لقاح كورونا.

وتمنى على رئيس اللجنة الوطنية للقاح كورونا عبد الرحمن البزري عدم الاستقالة لأنه قدم عمل ممتاز في اللجنة.

وأوضح أنه في أزمة كورونا مع الأسف التنسيق بطيء بين الوزارات وأعرج لأسباب عديدة وهناك سوء تنسيق واضح، كما ان هناك نقص كبير ويجب أن نتشارك رغم الامكانيات المحدودة في مواجهة كورونا.

وأشار إلى أن هناك جزء بسيط من اللقاحات يمكن ان تسبب مضاعفات ومنها لقاح أسترازينكا والخوف منه ليس مبرراً.

وبيّن أن اللقاح الذي يمكن أن تحصل عليه "خدو" وكل اللقاحات لها ذات الفعالية وآمنة.