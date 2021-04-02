سعر صرف الدولار في سوريا اليوم الجمعة 2-4-2021، حيث يرفق لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، سعر صرف الدولار واليورو والذهب في سوريا الجمعة حيث تعد الأسعار هي المتداولة في السوق السوداء، وهي الأصح، على عكس الأسعار الوهمية التي ينشرها المصرف المركزي.

سعر صرف الدولار في سوريا اليوم الجمعة 2-4-2021

قد تختلف الأسعار اختلافات طفيفة بين مدينة وأخرى، ويتم تحديثها في حال وجود انخفاض أو ارتفاع، على مدار الساعة

شراء مبيع غرام الذهب عيار 21 181000 الدولار 3625 3725 اليورو 4220 4342 الليرة التركية 441 458 الدرهم الإماراتي 991 1035 الليرة اللبنانية الريال السعودي 971 1014 الدينار الأردني 5158 5379 .