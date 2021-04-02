سعر الدولار في لبنان اليوم الجمعة 2-4-2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية سعر الدولار في لبنان، حيق تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية في تعاملات السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) صباح اليوم الجمعة 2 أبريل 2021.

سعر الدولار في لبنان اليوم الجمعة 2-4-2021

وانخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية، خلال مستهل تعاملات الجمعة، لدى السوق الموازية (السوداء)، ليسجل نحو 11700 ليرة للشراء، و11600 ليرة للبيع، مقابل متوسط سعر يتراوح بين 12300 و12400 ليرة لكل دولار، وفق وسائل إعلام محلية

سعر الدولار في لبنان اليوم الجمعة 2-4-2021

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية ومالية حادة نتيجة الهدر والفساد في مؤسسات الدولة طوال السنوات الماضية وهو ما أدى إلى ارتفاع نسبة الفقر الى أكثر من 50%، بينما لا يزال المسؤولون يتسابقون على الحصص لتشكيل الحكومة بعد مرور 5 أشهر على تكليف سعد الحريري لتأليفها.