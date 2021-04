كيف تجعل الشاي الأخضر يكتسب مذاق جيد؟

يتطلع بعض الناس إلى تناول فنجان القهوة في الصباح، بينما يفضل آخرون كوبا من الشاي الأخضر للحصول على دفعة لطيفة من الطاقة.

ولكل من القهوة والشاي الأخضر إيجابيات وسلبيات؛ فمع القهوة، لديك مجموعة من الاختيارات وأنواع مختلفة من حبوب القهوة، لكن الجانب السلبي للقهوة هو أنها قد تسبب انزعاج في الجهاز الهضمي.

من ناحية أخرى، قد يمنح كوب من الشاي الأخضر دفعة طفيفة من الطاقة التي يحتاجها الجسم في الصباح، لكن العيب الوحيد هو أن مذاقه قد لا يُرضي جميع الأذواق.

وللحصول على كوب شاي أخضر عالي الجودة من المواد العشبية وبدون تكلفة باهظة، حاول إضافة القليل من الزنجبيل الطازج، ورذاذ العسل، وقطعة من الليمون، وربما حتى رش الكركم إلى كوب الشاي الساخن، بحسب موقع Eat This, Not That الأمريكي.

لن تنعش هذه المكونات فنجان الشاي الأخضر فحسب، بل قد تساعد أيضا في تحسين عملية الهضم، فإضافات مثل الزنجبيل والكركم لهما خصائص مضادة للالتهابات، والتي يمكن أن يكون لها آثار طبية على الجسم.

ويمكن أن تساعد أيضًا في تقليل الشعور بالغثيان وحتى المساعدة في علاج عسر الهضم المزمن، ناهيك عن أن الزنجبيل يمكن أن يساعد في تقليل وتيرة ارتجاع الحمض، لأنه يساعد على منع حمض المعدة من التدفق مرة أخرى إلى المريء.