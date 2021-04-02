أسعار الدولار واليورو في ليبيا اليوم الجمعة 2-4-2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أسعار الدولار واليورو في ليبيا اليوم الجمعة 2-4-2021، حيث تباينت أسعار صرف معظم العملات العربية والأجنبية، مقابل الدينار الليبي، في السوق الموازية، خلال تعاملات اليوم الجمعة.

أسعار الدولار واليورو في ليبيا اليوم الجمعة 2-4-2021

وشهدت الأسعار في مصرف ليبيا المركزي استقرارًا عند تعاملات الخميس.

وجاءت أسعار العملات الأجنبية الأكثر تداولا في ليبيا على النحو التالي:

بلغ سعر الدولار الأمريكي حوالي 5.05.50 دينار.

أما سعر اليورو في ليبيا فسجل نحو 5.88 دينار.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في ليبيا 6.87 دينار.

أسعار العملات في ليبيا

ومن العملات العربية المتداولة بقوة في ليبيا جاء الدينار التونسي ليسجل 1.82.

واستقر سعر الجنيه المصري عند 0.30.

أما سعر الدينار الأردني فسجل نحو 7.00.

أسعار الدولار واليورو في ليبيا اليوم الجمعة 2-4-2021

سجل سعر صرف الدولار في مصرف ليبيا المركزي نحو 4.55 للبيع و4.52 للشراء.

وسجل سعر صرف اليورو 5.33 للبيع و5.30 للشراء

أسعار الذهب والفضة بالدينار الليبي

سجل الذهب عيار 18 نحو 201 دينار ليبي.

بينما سجل الذهب عيار 21 حوالي 234 دينارا ليبيا.

وسجل الذهب عيار 22 حوالي 259 دينارًا ليبيًا.

فيما سجل كسر الذهب عيار 24 نحو 267.6 دينار ليبي.

وسجل كسر الفضة 2.25 دينار ليبي.