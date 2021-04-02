سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 1-4-2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، سعر الدولار والذي استقر متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة، 2 أبريل 2021، في شركات الصرافة، وماكينات الصراف الآلي.

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 1-4-2021

وتراجع متوسط سعر صرف العملة المصرية، اليوم الجمعة، أمام اليورو، والجنيه الإسترليني، والدينار الكويتي، فيما استقر أمام الريال السعودي، والدرهم الإماراتي.

وظل متوسط سعر العملة الخضراء في البنك المركزي المصري ثابتا اليوم الجمعة، عند نحو 15.656 جنيه للشراء، و15.756 للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 1-4-2021

وسجل متوسط سعر الدولار، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

كما سجل الدولار أعلى سعر عند نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع في 21 بنكا، منها البنك التجاري الدولي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والكويت الوطني، والإمارات دبي الوطني، والمشرق، وقناة السويس، والقاهرة، وHSBC، والبركة، والأهلي المتحد.

واستقر سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر (أكبر بنكين حكوميين)، عند نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.

سعر اليورو والإسترليني في مصر

وارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي في مصر، على موقع البنك المركزي، اليوم الجمعة، إلى نحو 18.40 جنيه للشراء، و18.52 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.36 جنيه للشراء، و18.48 جنيه للبيع.

كما زاد سعر الجنيه الإسترليني على شاشات البنك المركزي المصري، إلى نحو 21.59 جنيه للشراء، و21.73 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.55 جنيه للشراء، و21.69 جنيه للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار في مصر

واستقر متوسط سعر الريال السعودي في مصر، على موقع البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، عند نحو 4.174 جنيه للشراء، و4.201 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، اليوم الجمعة، ثابتا عند نحو 4.262 جنيه للشراء، و4.290 جنيه للبيع.

فيما ارتفع متوسط سعر الدينار الكويتي في مصر إلى نحو 51.768 جنيه للشراء، و52.171 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.729 جنيه للشراء، و52.131 جنيه للبيع، لدى البنك المركزي المصري.

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