عملة "بيتكوين" الرقمية تسجل ارتفاعا قياسيا للمرة الاولى منذ منتصف مارس الماضي

سجلت عملة "البيتكوين" الرقمية اليوم الجمعة 2 ابريل 2021 ارتفاعا في التعاملات الصباحية من اليوم الجمعة، و صعدت فوق مستوى 60 ألف دولار، في سابقة هي الاولى منذ 16 مارس الماضي.

و قد تم تداول العملة الرقمية في الساعة 10:35 بتوقيت موسكو، عند مستوى 59511.76 دولار، بزيادة نسبتها 1.33%، بعد أن بلغت عملة "البيتكوين" مستوى 60.2 ألف دولار سابقاً.

يشار الى أن عملة "البيتكوين" قد سجلت في 13 مارس الماضي مستوى تاريخيا، بعدما بلغت 61844 دولارا، لكنها بعد ذلك اتجهت نحو الانخفاض وتم تداول العملة منذ ذلك الحين وحتى اليوم دون مستوى 60 ألف دولار.