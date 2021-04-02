تونس: مقتل 3 "إرهابيين" بينهم امرأة عند الحدود مع الجزائر



قتلت الأجهزة الأمنية التونسية، ثلاثة اشخاص وصفتهم بـ"الإرهابيين" بالقرب من الحدود مع الجزائر، بينهم امرأة فجرت نفسها

وأعلن المتحدث باسم الحرس الوطني، حسام الدين الجبابلي، أن الأجهزة الأمنية قتلت ثلاثة "إرهابيين" بينهم قيادي محلي في تنظيم "داعش" الإرهابي وامرأة أسيوية فجرت نفسها في مناطق جبلية بالقصرين قرب الحدود مع الجزائر.

وقال الجبابلي: "تمكنت قوات الحرس من قتل إرهابي في جبل سمامة. وفجرت امرأة اسيوية كانت معه نفسها لتقتل أيضا رضيعا كان بين يديها".

وفي عملية ثانية بجبل المغيلة قتلت قوات الحرس والجيش في كمين الإرهابي حمدي ذويب القيادي بجند الخلافة المؤيد لتنظيم داعش، وفق المتحدث.