بالفيديو رفض سعودي لما حدث في المسجد الحرام من ترديد شعارات عنصرية

رفض الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبد الرحمن السديس، اليوم الخميس، "ما حدث في المسجد الحرام من ترديد الشعارات العنصرية ورفع الهتافات".

وكانت مقاطع فيديو تداولت على مواقع التواصل الاجتماعي، قد أظهرت ترديد أحد الأشخاص عبارات مؤيدة لتنظيم "داعش" الإرهابي داخل الحرم المكي في المملكة العربية السعودية.

وأكد السديس، في بيان نشرته رئاسة شؤون الحرمين، أن "استخدام العبارات المتشددة العنصرية الخارجة عن المذهب الإسلامي الوسطي الصحيح في مسجد الله المحرم أمر عظيم فلم يرعى فيها حرمة المكان ولم يقدس حرمته".

قال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام، "لا ينبغي لهذا المكان إلا لعبادة الله وتعظيم بيته وقد توعد الله من أراد به الفساد والإلحاد".

من جهته، ألقى رجال الأمن، القبض على الرجل بطريقة لا تمثل خطرًا على المصلين.