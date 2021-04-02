د. أبو طه يرد على تصريحات القدوة الأخيرة بشأن "الإسلاموية السياسية"

رد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين د. أنور أبو طه، اليوم الجمعة، خلاله على تصريحات السياسي الفلسطيني في حركة "فتح" ناصر القدوة، بعد زعم الاخير، أن "الكل لديه مشكلة مع الإسلاموية السياسية".

وأكد أبو طه، أن حركات المقاومة الفلسطينية، إسلامية وطنية تسعى لتحرير فلسطين، وليس لإقامة سلطة موهومة.

وقال عضو المكتب السياسي: "نحن نقول له، حركات المقاومة ليست إسلاموية سياسية تسعى لإقامة سلطة موهومة، بل إسلامية وطنية مقاومة تسعى لتحرير فلسطين".

وأضاف أبو طه، أن الأجدر بمن سمّاهم "الكل" أن تكون مشكلتهم مع كيان الاحتلال، العدو المركزي لشعبنا، وليس مع أي طرف آخر داخل الشعب وهو من يزعم حرصه على الوحدة الوطنية".