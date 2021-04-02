تسجيل 1185 إصابة خلال 24 ساعة الماضية في قطاع غزة.

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة، حالتي وفاة و1185 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في القطاع، خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة، في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن سجلت حالات تعافي 234 حالة جديدة من مصابي كورونا، فيما اجرت 4136 فحص مخبري.

وبيّنت الصحة، أن اجمالي تراكمي للمصابين قد بلغت 67854 إصابة، فيما وصلت اجمالي الحالات النشطة 9675 حالة، واجمالي المتعافين 57559 حالة، واجمالي الوفيات 620 حالة وفاة.

وأكدت أن اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 229 حالة، وأن اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 139 حالة.

وعن التطعيمات، قالت الصحة: إن "اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 81600 جرعة، والاشخاص الذين تلقوا اللقاح بلغت اعدادهم: 23990 شخص".