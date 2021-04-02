أكثر من مليوني ونصف حالة وفاة.. ارتفاع إصابات ووفيات كورونا في العالم

أظهرت بيانات أمريكية، اليوم الجمعة، ارتفاع إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد في العالم خلال الأيام المقلة.

وذكرت احصائيات جامعة جونز هوبكنز الأميركية، أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس ارتفع نحو إلى130 مليون شخص، فيما وصلت اعداد الوفيات مليونين و827 ألفًا و35 شخصًا حتى صباح الاحد الماضي.

وأصيب نحو 30 مليوناً، و539 ألفاً و175 شخصاً بالفيروس داخل الولايات المتحدة التي تعد الأكثر تضررًا من الجائحة، ووصل اعداد الوفيات فيها 553 ألفاً و120 شخصاً.

وفي الهند، أظهرت بيانات صادرة من وزارة الصحة الهندية، الجمعة، أن الهند سجلت 12.30 مليون إصابة منذ بدء الجائحة العام الماضي، مما يجعلها ثالث أكثر دول العالم تضررا من الوباء بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

وسجلت 469 وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 163 ألفاً و396 حالة وفاة.

ورصدت 192 دولة ومنطقة، إصابات بـ"كورونا"، منذُ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.