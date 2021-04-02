ليفربول: محمد صلاح خسر جائزته المفضلة

أكد الموقع الرسمي لليفربول الإنجليزي، أن نجم النادي المصري محمد صلاح خسر جائزته المفضلة في "الريدز" للمرة الأولى منذ 4 أشهر.

وحاز اللاعب المدافع في النادي، ناثانيال فيليبس بجائزة أفضل لاعب في الفريق في شهر مارس المنصرم، وفق الموقع الرسمي.

وأوضح ليفربول، أن اللاعب فيليبس حصل على أصوات أكثر من الجمهور، رجحت كفته على صلاح، الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في ليفربول في الأشهر الثلاثة الماضية.

وبعد تتويجه، قال المدافع الإنجليزي فيليبس والذي يشغل مركز قلب الدفاع: "لقد كانت مفاجأة جميلة بالنسبة لي، ومن الواضح أنها مجاملة كبيرة، أن الأشخاص الذين صوتوا اعتقدوا أنني أستحق ذلك. من الرائع حقا أن تشعر بهذا النوع من الحب، وأنا أقدر ذلك كثيرا".