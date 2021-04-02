"بينت" ينقل وثيقة لحكومة الاحتلال عن أماكن رفات جنود "إسرائيليين" في سوريا

نقل رئيس تحالف "يمينا الاسرائيل" نفتالي بينيت، اليوم الجمعة، وثيقة الى ديوان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في شهر تموز/يوليو الماضي، تتضمن معلومات عن موقع دفن رفات ثلاثة جنود صهاينة في سوريا.

وبحسب موقع "والا العبري" نقلاً عن مصادر مطلعة، أن بينيت نقل الوثيقة لحكومة الاحتلال لثلاثة جنود قتلوا في معركة "السلطان يعقوب" عام 1982.

ولم ينفي ما يسمى بـ"مجلس الامن القومي الاسرائيلي" انه تم تسليم الوثيقة الى مستشار الامن القومي مائير بن شابات. وفق الموقع العبري، فيما رفض مكتب بينت التعليق على التقارير.

وأوضح الموقع، أن مسؤول أمني "إسرائيلي" أكد لها أنه تمت دراسة المعلومات؛ لكنها كانت معروفة للاستخبارات ولم يجدد أي شيء جديد، مشيرًا إلى أن عمر الوثيقة 20 عامًا.

وشملت الوثيقة، ووصف مكان القبور الثلاثة بمنطقة معينة في مقبرة بدمشق، دفن بها مسؤولون من منظمة التحرير بعد عام 1980، وتعليمات كيفية تمييز مكان القبور.

وذكرت ان الجثامين كانت محنطة ودفنت في توابيت "مدرعة"، فيما رسم مؤلف الوثيقة خريطة عامة لموقع القبور في المنطقة التي يدور الحديث عنها.