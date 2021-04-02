سلاح جوي روسي جديد لضرب الغواصات في المياه  

أكد موقع سبوتنيك الروسي، اليوم الجمعة، أن وزارة الدفاع الروسية تعمل على مشروع جديد لتصنيع طائرة مسيرة خاصة لمكافحة الغواصات في المياه.

وأوضح الموقع الروسي، أن وزارة الدفاع تعمل على تطوير الطائرة المسيرة مع نظام تحكم تقني حديث للبحث عن العدو في وقت واحد، ويمكن التحكم بها من مواقع القيادة البحرية والجوية، مع الاستخدام الفعال للقدرات الآلية وعناصر الذكاء الاصطناعي.

و"تتم الآن دراسة المنصات المحتملة لإنشاء مثل هذا الجهاز"، وفق مصادر من وزارة الدفاع الروسية.

وأضافت الوزارة، أنه في المستقبل، من المقرر استخدام الطائرات المسيرة الثقيلة المجهزة بوسائل كشف الغواصات والأسلحة المضادة لها.

وأشارت إلى أنها ستتمكن عدة أجهزة مدمجة في شبكة واحدة من البحث عن العدو في وقت واحد، كما يمكن إطلاق هذه الطائرات المسيرة من المطارات أو السفن.

وذكرت وزارة الدفاع، أن الأجهزة ستكون قادرة إما على إصابة الأهداف بشكل مستقل، أو توجيه الأسلحة المضادة للغواصات لضرب الهدف.