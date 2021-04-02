أسعار الخضروات واللحوم والدجاج اليوم الجمعة الموافق 2-4-2021

جاءت اليوم الجمعة الموافق 2-4-2021 ، أسعار الخضروات واللحوم والدجاج في أسواق قطاع غزة.

ولقد شهد سعر الدجاج واللحوم والخضروات، في أسواق قطاع غزة، استقرارًا، رغم استمرار التقلبات الجوية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية وتأثيرها على ارتفاع وانخفاض أسعار الدواجن وملحقاتها.

أسعار الخضروات واللحوم والدجاج في غزة اليوم الجمعة :

أسعار الخضار في غزة:

البندورة: 1 ك = 1 شيكل

خيار: 1 ك = 5 شيكل

بطاطس: 1 ك = 1.5 شيكل

ملوخية: 1ك = 3 شيكل

كوسا: 1ك = 2 شيكل

بصل: 1 ك = 2 شيكل

باذنجان : 1ك = 2 شيكل

فلفل أخضر: 1ك = 8 شيكل

ثومة: 8 شيكل

زهرة (جميع الأحجام): 3 شيكل

ملفوف (جميع الأحجام): 2 شيكل

ليمون: 1 ك = 2 شيكل

سعر الدجاج في غزة:

بيض: 9 شيكل الكرتونة

دجاج: 10 شيكل للكيلو الواحد

لحمة: 35 شيكل