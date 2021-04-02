بدء سريان تطبيق الإجراءات الوقائية ضد "كورونا" داخل محافظات غزة

بدأ، صباح اليوم الجمعة، سريان تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية بغزة أمس، ضد مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتشهد محافظات القطاع الخمس، خلو حركات المركبات بكافة أنواعها مع تشديد الإجراءات الوقائية داخل المحالات التجارية والمنشآت المختلفة منعًا لتفشي الوباء.

والخميس، قررت وزارة الداخلية باتخاذ سلسلة من الإجراءات ومن أجل الحد من ارتفاع أعداد الإصابات المُسجلة مؤخراً، ويبدأ تطبيقها اعتبارًا من اليوم الجمعة، وهي على النحو التالي:

أولاً: إغلاق صالات الأفراح بشكل كامل.

ثانياً: إغلاق الأسواق الشعبية الأسبوعية في جميع المحافظات.

ثالثاً: منع حركة المركبات بكافة أنواعها في جميع المحافظات يومي الجمعة والسبت.

رابعاً: التشديد على قرار منع إقامة بيوت العزاء وحفلات الأفراح في الشوارع العامة، أو داخل البيوت.

خامساً: تشديد إجراءات الإغلاق الليلي اليومي عند الساعة التاسعة مساء، واتخاذ إجراءات مُشددة بحق المخالفين.

سادساً: رفع وتيرة المتابعة الميدانية، وتشديد الرقابة على الالتزام بالإجراءات الوقائية في كافة المنشآت والقطاعات الخدماتية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وإغلاق المنشآت المخالفة.

من جهته، أعلنت وزارة الصحة بغزة، عصر أمس، تسجيل 792 اصابة جديدة في الدورة الثانية ليوم الخميس بعد فحص 2370عينة بي سي ار وفحص سريع.

وأوضحت أن العدد الكلي للإصابات بالفيروس خلال اليومين الماضيين، وصلت 1185 اصابة بعد فحص 4136 عينة بنسبة اصابة حوالي 29%.