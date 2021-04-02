الاحتلال: التوتر داخل حركة "فتح" بالضفة قد يهدد الاستقرار الأمني

أعرب ضباط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن قلقهم إزاء التوتر القائم عقب خروج مسلحين من حركة "فتح" بإطلاق النار في شوارع الضفة المحتلة، بسبب خلافات داخل الحركة حول الانتخابات الفلسطينية، ما قد يؤدي لتهديد الاستقرار الأمني .

وبحسب موقع "والا" العبرية، أن الضباط "الإسرائيلي قلقين من احتمالية أن يؤدي هذا الخلاف الفتحاوي إلى تضاعف المواجهات ضد الجنود الإسرائيليين والمستوطنات.

ووقعت اضطرابات أمنية في الضفة مؤخرًا بسبب خلافات بين جهات داخل حركة فتح وبين حركتي فتح وحماس حول الانتخابات التشريعية، وتضاعفت في الفترة الأخيرة، وفق الموقع.

وأشار الموقع العبري، إلى أن "الأجهزة الأمنية الفلسطينية لا تتدخل لحل الإشكال في الشوارع، وهذا يقوّض مكانة السلطة الفلسطينية، ومن جانب آخر يُظهر احتمالية وقوع اشتباكات عنيفة في حال جرت الانتخابات وجاءت النتائج على عكس رغبتهم".

ورفع جيش الاحتلال مستوى الجاهزية الأمنية للتغييرات على الأرض ويستعدون لتعزيز استعداداتهم، خشية وقوع أي تصعيد أمني.

يشار إلى أن لجنة الانتخابات المركزية أعلنت الأربعاء، انتهاء فترة تسجيل القوائم للترشح للانتخابات التشريعية المزمع عقدها في شهر أيار/ مايو المقبل، علمًا أنها قبلت 30 قائمة.